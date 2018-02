Villingen-Schwenningen Claus Kleber magnetisiert die Massen

VS-Villingen. Bis auf den letzten Platz besetzt war am Mittwochabend die Neue Tonhalle. Die Sparkasse Schwarzwald-Baar hatte Kleber als Redner gewonnen und eine so große Nachfrage erzeugt, dass sich sogar in den Schulungsräumen des Kreditinstitutes rund 100 Zuhörer vor dem Live-Bildschirm eingefunden hatten. Alle waren gespannt auf die Weltsicht des bekannten Journalisten, Chefs und ersten Moderators des heute journals im ZDF, der 17 Jahre lang aus Washington berichtete und für seine Dokumentationen die ganze Welt bereiste. Der Medienprofi weiß also, wovon er spricht, wenn er sagt "Momentan geschieht Grundlegendes, das alles verschiebt" und "der Reim, den wir uns bisher auf die Welt gemacht haben, stimmt so nicht mehr".

Als Trump Präsident wurde

Sein Blick ging zunächst nach Amerika. Hautnah hat Kleber die Nacht miterlebt, in der Donald Trump Präsident wurde. Was er befürchtet habe. "Trump konnte nur gegen eine Hillary gewinnen". Kleber kennt das amerikanische Volk. Viele haben Obamas Wahl 2008 gefeiert, viele waren aber auch entsetzt. Obama-Care wurde als Bevormundung wahrgenommen und es gebe einen "tiefsitzenden Hass gegen aufstrebende Schwarze am linken Rand der Politik". Das habe Trump "eiskalt genutzt" und seine politische Rechnung sei aufgegangen. Kleber glaubt sogar, dass Trump 2020 wiedergewählt wird. Die von ihm etablierte Ökonomie funktioniert, der Industrie geht es blendend, die Menschen fühlen: "Es geht aufwärts" Die politische und die Medienkultur seien dafür aber "vor die Hunde gegangen". Den Rückzug Amerikas auf sich selbst und aus der globalen Verantwortung sieht Kleber als irreversibel an – auch nach Trump. In die Lücke drängt China.