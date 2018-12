Villingen-Schwenningen CDU wirft SPD und Grünen Wahlkampfgetöse vor

Die CDU-Fraktion sieht Möglichkeiten zur Stellenreduzierung in folgenden Bereichen, auch beim JuBIS: "In der Verwaltung zum Beispiel bei der zentralen Anmeldestelle durch mehr Einsatz von EDV. Freistellungen von Leitungskräften der Kitas, bisher nur vom Jugendhilfeausschuss beschlossen, nicht vom Gemeinderat, aber im Stellenplan so vorgesehen. Nicht mal an Schulen mit 600 und mehr Schülern sind die Schulleitungen völlig vom Unterricht freigestellt! Zwölf Stellen pädagogische Fachkräfte werden einfach mal gefordert, ohne Zuordnung zu einer bestimmten Einrichtung. Drei neue Stellen für Heilpädagogen, die ja auch einen Teil der Arbeit des pädagogischen Personals abdecken."

Und weiter: "Zur Umsetzung der Ganztagsschulen sollen auch Leitungen der Betreuungskräfte freigestellt werden; ist in anderen Schulen keine Praxis. Die angesetzte Zahl an Hauswirtschaftskräften für die Mensen der Ganztagsschulen ist sehr hoch angesetzt im Vergleich mit anderen Schulen außerhalb VS. Bisher zuständige Sachbearbeiter für die Städtischen Kinderhorte können anderweitig eingesetzt werden, da die Stadt keine Horte mehr betreibt."

"Wer der CDU- und FW-Fraktion hier Vorwürfe macht, dass sie Stellenstreichungen fordert, sollte sich zuerst mal intensiv mit dem Haushalt 2019 befassen und vor allem mit denen der kommenden Jahre. Wir glauben nicht, dass das Amt durch einige Stellenstreichungen handlungsunfähig wird. Wir glauben ferner nicht, wie die SPD offenbar, dass das Geld vom Himmel fällt.