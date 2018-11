Villingen-Schwenningen Caritas-Trommler hoffen auf Spenden

VS-Villingen/Brigachtal-Überauchen. Als sie kürzlich von den aktuellen Geldsorgen des Trommlerzugs hörten, fackelten sie nicht lange: Die Mitglieder der Damengymnastik Brigachtal-Überauchen beschlossen zu helfen: Sie sammelten bei Trainingsstunden und dem Vereinsausflug. Nun übergaben sie an das Inklusionsprojekt stolze 520 Euro.

Vor allem die Villinger Fasnet hat es der inzwischen seit elf Jahren bestehenden Gruppe, in der Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam musizieren, angetan. Hierbei ist der seit vielen Jahren von der Villinger Katzenmusik hergerichtete und zur Verfügung gestellte blaue Lastwagen ein zentrales Element. Zwar schafft der Oldtimer noch problemlos mit neuem TÜV die Fahrten, nicht aber der Holzaufbau auf seinem Rücken. Beim Reifenwechsel wurden marode tragende Holzbalken unter der Ladefläche entdeckt. Auf rund 1500 Euro schätzt Michael Reichenberger, musikalischer Leiter des Caritas-Trommlerzugs, die Reparaturkosten.

"Inzwischen ist das Ding bereits völlig auseinandergenommen", berichtet er. Einige Wochenenden an Freizeit lassen sich die Unterstützer des Caritas-Trommlerzuges in der großen Garage der Katzenmusik dies kosten. Bereits in der elfjährigen Vergangenheit zeigte das Inklusionsprojekt immer wieder viel Fantasie, um sich zu finanzieren und zu entwickeln. Startete die Gruppe einst mit Sauerkrautdosen aus Metzgereien der Doppelstadt als Trommeln, verfügen sie inzwischen längst über große professionelle Trommeln, waren zuerst keine Uniformen verfügbar, fanden sich zufällig welche über einen sich auflösenden Konstanzer Fanfarenzug, der einen Beitrag des Südwestrundfunks (SWR) über den Trommlerzug in Villingen hörte. Diese, inzwischen auch in die Jahre gekommenen Kleidungsstücke, konnten dank weiterer Spenden inzwischen durch neue Uniformen ersetzt werden. Auch der marode Holzaufbau wird vermutlich kein wirkliches Hindernis sein: Reichenberger dachte sich ideenreich ein Crowdfunding-Projekt aus, bei dem kleine Spenden von vielen Seiten gemeinsam einen großen Betrag ergeben können. Wer 50 Euro oder mehr spendet, erhält als kleines Dankeschön ein gerahmtes Stück des bisherigen Stoffbanners "Wir sind dabei – Caritas Trommlerzug". Wer sogar 500 Euro spendet, dem gibt der Trommlerzug privat ein kleines Konzert zu Hause. Einfach die Holzkonstruktion reduzieren, so dass weniger der oft gehbehinderten Trommler an Fasnet mitfahren könnten, akzeptiert Reichenberger nicht: "Entweder fahren alle mit oder keiner!" Die Idee scheint aufzugehen. Mit den 520 Euro der Gymnastikgruppe Überauchen ist bereits ein Drittel der notwendigen Summe erreicht. Wer sich beteiligen will, kann dies über die Crowdfunding-Homepage tun.