Villingen-Schwenningen Buntes Programm im Frühling

Wie war das Lehrerleben früher auf dem Dorf? Wie lief der Unterricht ab, wenn die Schüler auf den Feldern mitarbeiten müssen? Solche und noch viele weitere Fragen beantwortet der Dorfschulmeister am Sonntag, 29. April, ab 10.30 Uhr. In dieser offenen Führung für alle berichtet der Lehrer aus seinem Alltag im Schul- und Rathaus. Denn der Dorfschulmeister hat durch seinen Beruf tiefe Einblicke in das Dorfleben: Er kennt sowohl den Museumsschultes als auch den Pfarrer, sorgt sich um die Hütekinder und natürlich um seine Schüler. Diese Führung ist für alle Museumsbesucher offen, es muss lediglich der Museumseintritt gezahlt werden. Eine Voranmeldung ist unter der Telefonnummer 07461/9 26 32 04 erforderlich.

KISS-Filmnacht

Am Mittwoch, 2. Mai, startet wieder die besondere KISS-Filmnacht in der Stallscheune Haberstenweiler: Gezeigt wird ab 19.30 Uhr der Film "Krücke" aus dem Jahr 1993 mit Heinz Hoenig und Martina Gedeck. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wird der 13-jährige Thomas bei der Flucht aus Schlesien von seiner Mutter getrennt. Er landet im zerbombten Wien, wo er bei dem kriegsversehrten Soldaten "Krücke" unterkommt. Dieser gibt sein erfolgreiches Schwarzmarktgeschäft auf, um zusammen mit Thomas seine Mutter in Deutschland zu suchen. Am Ende einer langen Odyssee landen sie in einer Kleinstadt in Schwaben, wo sie wieder ins Alltagsleben zurückfinden. Der Film von Regisseur Jörg Grünler basiert auf dem Kinder- und Jugendbuchroman "Krücke" von Peter Härtling. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich; der Eintritt beträgt 6,50 Euro, Kinder zwischen zwölf und 16 Jahren zahlen drei Euro. Da die Stallscheune nicht beheizt ist, wird Wetter entsprechende Kleidung empfohlen.

Singend in den Frühling

Am Sonntag, 6. Mai, 15 Uhr, gibt der "Chor 5 Tuttlingen" ein Frühlingskonzert. In der Dorfkirche Tischhardt erklingen fröhliche vierstimmige Sätze, passend zum Monat Mai, ergänzt durch geistliche Chormusik. "Sonne leuchte mir ins Herz hinein", "Es flog ein klein‘ Waldvögelein" und andere beliebte Volkslieder in vierstimmigen Sätzen des Tuttlinger Komponisten Siegfried Burger bringen den Frühling in die Herzen der Zuhörer. Seit fast 25 Jahren ist der "Chor5" eine fest etablierte Größe im Tuttlinger Kulturleben. Unter Leitung von Stefan Matt hat sich der Chor durch die Interpretation von A-Cappella-Chormusik aus den letzten Jahrhunderten einen Namen gemacht. Die CD zum Konzert wird im Anschluss an das Konzert verkauft. Für das Konzert gilt der normale Museumseintritt in Höhe von 6,50 Euro, Kinder bis einschließlich 16 Jahre haben freien Eintritt.

Weitere Informationen: www.freilichtmuseum-neuhausen.de