Villingen-Schwenningen Bürgerwehr stolz auf alten Säbel

VS-Villingen. Die Blattmacher nahmen sich vor, je nach Mitarbeit von Autoren ein oder mehrmals im Jahr mit niveauvollen Beiträgen über Aktuelles, historische Rückblicke oder das Aussehen und die Entwicklung von Uniformen und Trachten zu berichten.

Die jetzige sechste Auflage des Blattes liegt bei 400 Exemplaren. Ganz ohne Werbung gehe es wegen den nicht ganz unerheblichen Druckkosten nicht mehr, erklärt Dietmar Engler, der mittlerweile die redaktionelle Hauptarbeit verrichtet. Die Schwerpunkte dieser Ausgabe sind Impressionen in Text und Bild: die Reise mit der Stadt- und Bürgerwehrmusik nach Paris zum Jubilé Imperiale, der großen Napoleon-Gedenkveranstaltung in Rueil-Malmaison mit Paraden und Großem Zapfenstreich sowie das Landestreffen der Bürgerwehren und Milizen Baden-Südhessen in Villingen im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten zur urkundlichen Ersterwähnung von Schwenningen, Tannheim und Villingen vor 1200 Jahren.

Aus der Historie gibt Peter Graßmann vom Franziskaner-Museum einen Einblick in die Waffenkammer des Franziskaner-Museums, in erster Linie in die beachtliche Sammlung von Blankwaffen wie Säbel, Hellebarden oder Schwer ter. Dieser Hintergrundbericht habe seinen Grund, erklärt Dietmar Engler, denn vor einigen Monaten wurde der Bürgerwehr ein Säbel aus der Zeit um 1810 von einem Sammler angeboten. Auf dem Handgriff ist "Stadt Villingen" eingestanzt, ferner am Handschutz zur Klinge hin "IR III HP G 93". Größe sowie Art und Weise des Säbels seien nahezu identisch mit Exemplaren, wie sie sich im Franziskaner-Museum befinden. Es könnte sich also um ein Original handeln.