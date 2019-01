Villingen-Schwenningen Bürgermeister-Sohn und Magd behalten den Überblick

VS-Weilersbach. Zum Jahresanfang lockte "Die gemischte Sauna" 400 Zuschauer in die Weilersbacher Glöckenberghalle. Das Publikum hatte sein Kommen zu keiner Sekunde bereuten.

Vor der Kulisse einer Bürgermeisterstube führte die Theatergruppe während zwei Abenden eine Komödie auf, bei der während 180 Minuten kein Auge trocken blieb. Veranstalter war in diesem Jahr der Männergesangverein, der sich die Rolle des Organisators wechselweise mit dem Fußballclub und dem Musikverein teilt. Seit rund 100 Jahren gibt es die Tradition des Theaterspielens in Weilersbach, das sich bereits an den unterschiedlichsten Orten abspielte. In diesem Jahr kam eine Sauna hinzu, die, obwohl sie nicht sichtbar war, für jede Menge Verwirrungen, Turbulenzen und ein nicht mehr enden wollendes Trommelfeuer auf die Zwerchfelle der Zuschauer sorgte.

Zu einem lebendigen Stück passte auch die Schauspielcrew mit ihren Routiniers Ralf Köhler und Helmut Erchinger. Doch auch die anderen Akteure waren stets auf der Höhe der Handlung, weshalb die beiden Aufführungen in ihrer Gesamtheit begeisterten.