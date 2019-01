Villingen-Schwenningen Bücherei stimmt auf die Fasnet ein

Um auch die Kinder auf die fünfte Jahreszeit einzustimmen, bietet die Stadt­bibliothek am Münster in Villingen am Freitag, 15. Februar, einen bunten Nachmittag zum Thema "Alles rund um d’Villinger Fasnet" an. Zum Einsatz kommt dann wieder ein echter Schatz: eine Fasnetkiste der Historischen Narrozunft Villingen 1584, die der Verein im vergangenen Jahr der Bücherei zur Verfügung gestellt hat.

Eingeladen sind alle Kinder im Alter zwischen fünf und acht Jahren. Es wird an diesem Nachmittag anhand von Fasnetutensilien in die ­Villinger Fasnetbräuche eingeführt. Außerdem wird vorgelesen, gesungen und geschunkelt.

Die Narretei beginnt um 15 Uhr und endet um 16. 30 Uhr. Es wird ein Unkostenbeitrag von einem Euro erhoben. Die Anmeldung erfolgt bis spätes tens Mittwoch, 13. Februar, unter der Telefonnummer 07721/82 22 62 oder per E-Mail an bibliothek@villingen-schwenningen.de.