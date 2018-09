Villingen-Schwenningen Brückensanierung am Messegelände

VS-Schwenningen. Weil die Brücke am Messegelände in Richtung B 523 marode ist, laufen dort aktuell Sanierungsarbeiten. "Bis voraussichtlich Mitte November wird die Baustelle andauern, vorausgesetzt das Wetter spielt mit", berichtet Matthias Henrich, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Freiburg, das für die Baumaßnahme verantwortlich ist.

Während der Arbeiten muss die Fahrbahn verengt und das Tempolimit auf 50 Stundenkilometer reduziert werden. Beide Fahrtrichtungen bleiben aber weiterhin einspurig befahrbar. Die Auffahrt auf die B 27 ist ebenfalls frei.

Warum die Brücke saniert wird und welche Arbeiten erledigt werden müssen, erklärt Peter Kostorz, Polier der Firma Stumpp vor Ort: "Die Randsteine und das Eisen am Geländer sind marode. Die Leitplanken müssen nach den neuen Richtlinien abmontiert und neu gesetzt werden. Der Asphalt wird verbessert und auf dem Gehweg mit einer Kunststoffbeschichtung überzogen." Es sei aber auch einiges unter der Brücke zu erledigen: "Bei allen sechs Stützbalken muss die erste Betonschicht abgestrahlt und neu gesetzt werden und bei der Brückendecke müssen wir den kaputten Beton abklopfen und erneuern", sagt Kostorz. Das sei ein "riesen Geschäft", was da erledigt werden müsse. Der Bereich am Messegelände fällt in die Zuständigkeit des Landes, somit hat die Sanierung das Regierungspräsidium Freiburg in Auftrag gegeben. "Die Kosten belaufen sich auf etwa 550 000 Euro", berichtet Matthias Henrich.