Villingen-Schwenningen "Bringen Sie mehr Offenheit und Klarheit in die Politik!"

Mit der dringlichen Botschaft an die Politik gewann die Weilersbacherin den ersten Platz beim Schülerwettbewerb der Landeszentrale für politische Bildung. Die 14-Jährige, die die achte Klasse in den Zinzendorfschulen in Königsfeld besucht, kam beim Zeitunglesen auf die Idee, am Wettbewerb teilzunehmen. "In den vergangenen Sommerferien stolperte ich über eine Meldung zum Wettbewerb. Ich habe die Ferien dazu genutzt, den Brief zu verfassen, welchen ich schließlich auch eingereicht habe." Mit Erfolg, denn einige Monate später, im April, wurde die 14-Jährige mitten während einer Unterrichtsstunde aus dem Klassenzimmer gebeten. "Der Rektor meiner Schule teilte mir mit, dass ich den ersten Platz belegt hätte. Eine tolle Überraschung! Da bereits einige Zeit verstrichen war, dachte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr an den Wettbewerb", lacht Katharina. Die Preisverleihung fand im Landtag in Stuttgart, im Beisein der Abgeordneten Martina Braun (Bündnis 90/Die Grünen) und Karl Rombach (CDU) statt. Für ihre besondere Leistung bekam Katharina eine Urkunde überreicht. Neben einer Bildungsreise nach Trient gewann die 14-Jährige auch ein Reisetagebuch, um ihre Eindrücke festzuhalten.

Vorschläge, um Politik für junge Menschen interessant zu gestalten

Der Hauptkritikpunkt ihres eindrucksvollen Schreibens ist die fehlende Verständlichkeit der Politik für die breite Masse. "Zuweilen fehlt ein roter Faden oder einfach eine klare Aussage, stattdessen wird geschickte Rhetorik mit wenig Inhalt und Verbindlichkeit geboten." Als Jugendliche fühlt sie sich von der Politik alleine gelassen. "Mir fällt auf, dass wir junge Leute schlicht und einfach vergessen werden. Vielleicht sind wir nur noch in zweiter Reihe interessant, wenn es um Kita und Schule geht." Große Sorgen bereite ihr die Beobachtung, dass immer mehr junge Menschen anfälliger für extreme Gruppierungen werden würden. "Durch das Ignorieren der wichtigen politischen Aufklärung haben die Extremen ein leichtes Spiel: Sie machen klare, leicht verständliche Versprechungen und fangen die Leute mit einfachsten Slogans."