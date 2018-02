Villingen-Schwenningen Breitband auf der Zielgerade

Die Aktion "Saubere Landschaft" ist in den Stadtteilen am Samstag, 14. April, vorgesehen. Die Ortschafträte beschlossen, die Aktion in Rietheim auf Samstag, 7. April, vorzuziehen, da am Sonntag, 15. April, der Weiße Sonntag stattfindet. Der Samstag davor sei daher ungünstig für die Landschaftsputzete. Gudrun Furtwängler äußerte den Wunsch, dass sich möglichst viele Rietheimer daran beteiligen werden, in den vergangenen Jahren sei der Helferkreis immer kleiner geworden. Treffpunkt am 7. April ist um 9 Uhr vor dem Rathaus. Benötigt werden etwas zwei Stunden, danach gibt es für alle Teilnehmer ein Vesper.