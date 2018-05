Villingen-Schwenningen Brand in Asia-Restaurant: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Das erste Anfeuern vom Herd in einem Asia-Restaurant in der Dauchinger Straße ging am Mittwoch mächtig schief: In dem Lokal brannte es plötzlich. Nach Angaben von Feuerwehrkommandant Ben Bockemühl hatte die Dunstabzugshaube Feuer gefangen.

Doch damit nicht genug: Das Feuer fraß sich durch die Lüftungsschächte und flammte auf der rückwertigen Seite des Gebäudes auf. Die dadurch entstandene Rauchentwicklung sorgte offenbar dafür, dass Passanten den Brand entdeckt und daraufhin gegen 11 Uhr die Leitstelle informierten. Diese schickte Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Ort des Geschehens.

Als die derzeit viel geforderte Feuerwehr mit einem Löschzug an der Einsatzstelle ankam, begab sich man sich zugleich auf Erkundung und konnte dabei schnell die Ursache für den Rauch feststellen. Nachdem die Mitarbeiter das Restaurant bereits verlassen hatten, wurde die Küche von den Einsatzkräften in Beschlag genommen. Zugleich wurde am Gebäude mit den Löschmaßnahmen begonnen. Bockemühl: "Der Brand drohte zwischenzeitlich auf den Dachstuhl überzugreifen." In dem dicht besiedelten Gebiet hätte dies vermutlich weitreichende Folgen gehabt. Doch dank des schnellen Eingreifens der Wehr, konnte dies gerade noch rechtzeitig verhindert werden.