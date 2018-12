VS-Villingen. Einen "X-Mas Boulder-Kids-Cup" gibt es am kommenden Samstag, 8. Dezember, ab 14 Uhr im Upjoy in der Willhelm-Binder-Straßße 15 in Villingen. "Wie auch letztes Jahr spenden wir fünf Euro von der Startgebühr an den Verein La Semilla, der benachteiligte Kinder und Jugendliche in Ecuador unterstützt, teilt Tim Rothbauer mit. Der Verein wurde von einer regionalen Kletterin gegründet. Alle Helfer arbeiten ehrenamtlich für die Veranstaltung. Die Routenschrauber spenden ihren kompletten Lohn, der vom Upjoy bezahlt wird, ebenfalls an die Organisation, womit es sich um eine Non Profit Veranstaltung handelt, erklärt Tim Rothbauer weiter. UPJOY bietet eigenen Angaben zufolge rund 150 Boulderrouten bis 4,5 Meter Höhe mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen an.