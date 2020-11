Villingen-Schwenningen Bleibt am Ende nur die Schneise übrig?

Und nun? Es deutet sich eine Rolle rückwärts an, die der Gemeinderat möglicherweise in seiner Sitzung am Mittwoch, 9. Dezember, machen wird. Bereits im Oktober berichtete der Schwarzwälder Bote darüber, dass Freie Wähler, Bündnis 90/Die Grünen und SPD einen Antrag eingereicht hatten, das Projekt endgültig zu beenden und die Verbindungsstraße mit Kosten von rund 10,35 Millionen Euro nicht bauen zu lassen. Aufgrund des Antrags kommt das Thema am kommenden Dienstag, 1. Dezember, nun nochmals in den Technischen Ausschuss, dessen Mitglieder vorberatend tätig werden, ehe der Gemeinderat in der Woche darauf eine Entscheidung fällen soll.