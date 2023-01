1 Verdi hat erneut zum Warnstreik bei der Deutschen Post aufgerufen. Betroffen ist auch das Verteilzentrum in Villingen-Schwenningen. Foto: dpa/Scholz/Symbolbild

Erneut finden bei der Deutschen Post in Villingen-Schwenningen Warnstreiks statt. Hierzu hatte Verdi aufgrund des schwelenden Tarifkonflikts aufgerufen.















Villingen-Schwenningen - Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post AG ruft Verdi am Donnerstag erneut zu ganztägigen Warnstreiks aus. Laut Pressemitteilung finden seit Beginn der Frühschicht auch in Baden-Württemberg Arbeitsniederlegungen mit dem Schwerpunkt in der Brief-, Paket- und Verbundzustellung und punktuell in den Brief- und Paketzentren statt.

Im Land sind neben Villingen-Schwenningen unter anderem auch die Regionen Stuttgart, Ebersbach an der Fils, Wernau, teilweise Südbaden, Zollernalb, Reutlingen sowie die Metropolregion Rhein-Neckar betroffen.

Vergleich mit Mercedes-Benz gezogen

Die Arbeitgeber hatten laut Verdi in der zweiten Tarifverhandlungsrunde in der vergangenen Woche deutlich gemacht, dass sie nicht bereit sind, die Reallohnverluste ihrer Beschäftigten auszugleichen.

Andreas Henze, Verdi-Landesfachbereichsleiter für Postdienste, Speditionen und Logistik, äußert sich in einer Pressemitteilung: „Die Streikenden bei der Post haben letzte Woche genau registriert, dass die Beschäftigten bei Mercedes-Benz 7.300 Euro als Beteiligung an Milliardengewinnen ihres Konzerns erhalten, außerhalb der Tarifrunde und on top. Für diese Summe müssen viele Postlerinnen und Postler drei Monate arbeiten. Sie streiken jetzt weiter für die Sicherung ihrer Reallöhne, nachdem sie ihrem Unternehmen in den letzten Jahren Milliardengewinne gesichert haben. Für den Erhalt ihrer Kaufkraft ist eine deutliche Lohnerhöhung notwendig, gerecht und machbar.“

Anfang Februar erneut Verhandlungen

Verdi fordert für die Tarifbeschäftigten eine Entgelterhöhung von 15 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 200 Euro pro Monat Die nächsten Verhandlungen sind für den 8. und 9. Februar geplant.