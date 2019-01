Villingen-Schwenningen Besuchermagneten der Neckarstadt

Am Freitag, 29. März, gastiert dann das Musikduo Glasperlenspiel um 20 Uhr als Höhepunkt der Eröffnungswoche.

Messegelände

Das Schwenninger Messegelände wird auch in diesem Jahr wieder einer der Hauptveranstaltungsorte in der Stadt. Die erste Großveranstaltung ist bereits am Donnerstag, 24. Januar, wenn die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg zu ihrem Neujahrstreff einlädt. Als Hauptredner konnte die IHK Frederik G. Pferdt, Leitfigur für Innovation und Kreativität (Chief Innovation Evangelist) bei Google und Adjunct Professor an der Stanford University, gewinnen. Er spricht zum Thema "Mut zur Kreativität – Zukunft schaffen: Was wäre, wenn…".

Es folgen die bekannten und viel besuchten Ausstellungen. Los geht es mit der Hochzeitsmesse "Trau", die am 2. und 3. Februar in Schwenningen gastiert. Wie gewohnt folgen die Berufsmesse "Jobs for Future", die vom 14. bis 16. März stattfindet, und Süddeutschlands größte Motorradmesse Süma (23. und 24. März) dicht aufeinander. Anfang Mai, am 4. und 5., laufen die Nadeln wieder heiß. Die Tätowier-Messe "Ink Style" geht förmlich wieder unter die Haut.

Ein alljährlicher Höhepunkt auf dem Schwenninger Messegelände ist die Südwest-Messe. Zwischen dem 15. und 23. Juni erwartet der Veranstalter, die Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH (SMA), wieder rund 100 000 Besucher an neun Messetagen. Mit rund 700 Ausstellern bietet die Südwest-Messe einen vielseitigen Marktplatz mit unzähligen Angeboten für alle Lebensbereiche. In dieser Zeit lockt selbstverständlich auch wieder Wirt Hans Fetscher mit guter Stimmung, kühlem Bier und schmackhaften Grillhendl in sein Festzelt.

Ein absolute Neuheit werden die Pyro Games am 10. August sein. Auf dem Freigelände werden sich ab Einbruch der Dunkelheit Pyrotechniker duellieren. Der beste Feuerwerker wird an diesem Tag vom Publikum ausgezeichnet. Diese Veranstaltung feiert in Schwenningen seine Premiere. Für die Verantwortlichen der SMA ist die Feuerwerksshow allerdings keine Unbekannte. Die Pyro Games finden seit einigen Jahren auf dem Mannheimer Maimarkt-Gelände statt, das ebenfalls von der SMA betrieben wird. Und was in Mannheim funktioniert, könnte in Schwenningen auch funktionieren, so der Gedanke von SMA-Betriebsleiterin Patricia Rademacher. Die Besucher dürften jedenfalls gespannt sein.

Närrische Tage

Die diesjährige Fastnacht ist lang, schließlich beginnen die hohen Tage mit dem Schmotzigen Dunschtig erst am 28. Februar. Doch bei allen Veranstaltungen bis dahin, fiebern die Schwenninger Zünfte und Vereine vor allem einem Tag entgegen: dem Fasnets-Sunntig. Denn wenn am 3. März der große Schwenninger Umzug mit tausenden von Hästrägern, Einheimischen und Gastzünften, durch die Innenstadt zieht, haben die Schwenninger Narren ihren Höhepunkt der närrischen Zeit erreicht. Der Umzug ist nicht zuletzt wegen zehntausender Zuschauer am Straßenrand das Highlight der Hästräger.

Kulturnacht

Ebenfalls in die Zehntausende geht jährlich die Besucherzahl der Langen Schwenninger Kulturnacht. Sie gilt, stets am ersten Samstag im Juli, als sommerlicher Besuchermagnet der Neckarstadt. Die Mischung aus internationalen Top-Acts, wie im vergangenen Jahr die Band "Diva", lokalen Künstlern und städtischen Vereinen schafft Jahr für Jahr ein buntes Programm. Neben künstlerischen Darbietungen soll die Kulturnacht vor allem die kulturelle und ethnische Vielfalt der Stadt widerspiegeln.­ Die 14. Auflage findet in diesem Jahr am Samstag, 6. Juli, statt.