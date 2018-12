Villingen-Schwenningen Besinnung beim Kuhreihen

Es war winterlich kalt und neblig, aber soweit trocken. Trotzdem war es eher eine stille Nacht im Vergleich zu den Vorjahren. Der Besucheransturm hielt sich von Anfang an in Grenzen, und auch um Mitternacht auf dem Marktplatz waren die Besucherreihen übersichtlich. Sehr viele jüngere Leute waren dort. Ein ruhiger und gemütlicher Heilig-Abend-Bummel durch die Stadt mit traditionellem Brauchtums- und Erlebnischarakter.

Die Stadt- und Bürgerwehrmusik unter der Leitung von Musikdirektor Markus Färber und Herterin Isabell Bucher mussten über mangelnde Aufmerksamkeit beim Spiel nicht klagen, beim abschließenden Stille Nacht sangen die Leute mit.

Vor der Zeremonie in der Innenstadt hatte die Stadtmusik bereits den Kuhreihen an den Altenheimen St. Lioba und Heilig-Geist-Spital gespielt. Der Kuhreihen geht auf ein Gelübde der Villinger Bürger aus dem Jahre 1765 zurück nach einer überstandenen Viehseuche. Herter wurden in der damaligen Zeit die Aufseher für das Großvieh genannt, also die der Kühe und Rinder, während mit Hirten vornehmlich die Schafhirten benannt wurden. Die Herter der verschiedenen Stadtgebiete hatten ursprünglich ihre eigene Erkennungsmelodie. Die einzige noch erhalten gebliebene Melodie, die heute noch in der Christnacht erklingt, ist die des so genannten Rietstrichs.