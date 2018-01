Villingen-Schwenningen Berufe-Messe legt Bewerbern geradezu roten Teppich aus

Den Bewerbern rollen Unternehmen, Öffentlicher Dienst, Bildungsträger und Hochschulen geradezu rote Teppiche aus auf der Suche nach interessierten Nachwuchskräften. Rund 290 Aussteller informieren vom 8. bis 10. März über spannende berufliche Herausforderungen in einer der High-Tech-Regionen Deutschlands.

Wie rüstet man sich am besten für eine Zukunft in einer globalisierten, digitalisierten Arbeitswelt? Selbst angehende Friseurinnen proben den "Haarschnitt 4.0" fürs neue Zeitalter. Wie findet man das Berufsfeld, das zur Persönlichkeit und zu den eigenen Fähigkeiten passt? Wer bildet aus? Was geht in den Betrieben? Worauf legen Unternehmen besonderen Wert? Einen guten Überblick über Bildungswege geben die Experten vor Ort.

Wertvolle Kontakte können direkt am Stand geknüpft werden – ohne Termin und ohne Hemmschwelle. Die eigene Bewerbungsmappe kann man sofort checken lassen und abgeben.