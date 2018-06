VS-Obereschach/Weilersbach (mae). Bei der Suche nach einem geeigneten Namen für die Grundschule in Obereschach mit der Außenstelle in Weilersbach, setzt die Stadtverwaltung nun auf einen Doppelnamen. Zukünftig soll die Schule Grundschule Obereschach-Weilersbach heißen. Damit soll ein Kompromiss gefunden werden, nachdem sich Weilersbach mit der ursprünglichen Namensgebung "Grundschule am Schloßberg" nicht identifizieren konnte. Auch der Name "Grundschule am Schloßberg mit Außenstelle Weilersbach" wird als nicht praktikabel angesehen. Der Gemeinderat muss den Namen noch absegnen.