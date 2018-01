Mitten hinein ins Geschehen in der Rietstraße nahm die Historische Narrozunft Villingen ihre Gäste bei der Premiere des Zunftballs am Freitagabend in der Neuen Tonhalle mit. Unter dem Motto "z’Villinge in de Narrestadt – im Städtle isch ebs los!" lieferten die Akteure vor einer tollen Kulisse den besten Beweis, dass viel zu erleben ist und sich unzählige Geschichten abspielen. Gleich zum Auftakt zogen kleine Wueschte und Glonkis durch die Straßen und ernteten für ihren ersten Auftritt auf einer großen Bühne tosenden Applaus. Überhaupt begeisterten die einzelnen Nummern, ob die Nachwuchstänzerinnen als Bienenschwarm, die Müller-Jugend-Dance-Gang, das Zunftballett mit fetzigen Shownummern oder die Akteure, die das Stadtgeschehen in Spielszenen aufs Korn nehmen. Da spielen die Wurstgriller ebenso eine Rolle wie die vielen Cafés in der Rietstraße, in denen sich das Leben abspielt. So erlebten die Zuschauer einen närrischen Blick auf den Alltag im Städtle samt der politischen Strippenzieher aus dem Rathaus und dem Gemeinderat. Foto: Diebold