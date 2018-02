Villingen-Schwenningen Beim Jubiläum wird er für Gänsehaut sorgen

Ein besonderes Augenmerk wird natürlich auf die ganz ursprünglichen Kostüme gelegt. Aus den Zwanziger- und Dreißigerjahren gebe es noch rund 30 Stück, weiß der Hanselvatter. "Wer einen alten Hansel hat, über den freuen wir uns besonders", ruft er alle Brauchtumsliebhaber auf – auch diejenigen, die nicht mehr mitspringen können. "Das ist am Samstag kein Muss." Die Häser könnten auch einfach zur Verfügung gestellt werden. Das einzige Problem sei die Passform – die historischen seien eng und klein geschnitten.

Und was hat sich zudem im Laufe der Jahre verändert? Die Bemalung sei eine andere, erzählt Jörg Schlenker. Waren es zunächst Feld- und Wiesenblumen, die das Häs zierten, sind es seit den Siebzigerjahren nur noch Rosen. Kleinere Details hätten sich zudem verändert, so auch der Wechsel von weißen zu schwarzen Handschuhen. Auch die Scheme sei in anderem Stil geschnitzt worden: In den Fünfzigerjahren war der sogenannte Spitznasehansel, der chinesische Züge hatte, angesagt, die aktuelle Scheme sei erst 30 Jahre später entstanden.

2008, im Jubiläumsjahr, waren es 260 Hansel, die am großen Sprung teilgenommen haben, drei Jahre später beim Weißnarrentreffen rund 330. Zum 90-Jährigen sollen es nochmal mehr werden, hofft Schlenker – ebenso, dass möglichst viele Zuschauer das bunte Treiben verfolgen. Ist für viele Außenstehende der große Umzug am Sonntag der Höhepunkt der Schwenninger Fasnet, ist es für die Zunft der Narrensprung am Tag vorher. "Das ist der eigentliche Grund, warum der Hansel auf die Straße geht." Früher sei an den Hohen Tagen zwischen dem Fasnetsfreitag und dem Umzug am Sonntag "ein Loch" gewesen, seit einigen Jahren gebe es daher den Narrensprung. "Hier haben die Narren die perfekte Möglichkeit zum Strählen", fügt der Hanselvatter hinzu.

Und diese werde auch stets genutzt – ebenso von den jüngeren Zunftmitgliedern. Die Narren hätten sich in Schwenningen gut gehalten, meint Schlenker zufrieden. Der Nachwuchs müsse trotzdem ausgebildet werden, zum Beispiel durch Strählabende. Auch in den Kindergartenkindern findet der Hanselvatter stets potenzielle neue Nachwuchs-Hansel. Und vielleicht steht einer von ihnen am Samstag am Straßenrand und wird von der Magie der umherspringenden Hansel ergriffen.

Die Schwenninger Narrenzunft lädt am kommenden Samstag, 10. Februar, zum großen Hanselsprung ein. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr am Hockenplatz, das bunte Treiben beginnt um 13.15 Uhr. Die Umzugsreihenfolge ist bereits festgelegt: Allen voran wird die Harmonie spielen und den Takt vorgeben, danach werden die alten Hanselhäser der Dreißiger- bis Siebzigerjahre bei den Zuschauern am Straßenrand für Gänsehaut sorgen. Die Hästräger, die nicht mehr springen, komplettieren die erste Umzugsgruppe. Die zweite Gruppe wird von der Narrensome angeführt, dann kommen Hansel – nicht springend und springend – aus den Achtzigerjahren, dazwischen spielt die Stadtmusik. Fanfarenzug, Ratsfrauen und Narrenrat, Hästräger ohne Hansel sowie alle weiteren Narrenvereine und Musikgruppen folgen schließlich den historischen Hästrägern auf den Muslenplatz. Alle Hansel bekommen ein besonderes Sprungbändel spendiert.