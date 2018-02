Villingen-Schwenningen Bei der Digitalisierung Weltspitze

Entscheidend sei, wo das Auto der Zukunft gebaut werde, ob in Asien oder "dort, wo das Auto erfunden wurde." Der technologische Fortschritt werde immer schneller. Wir werden nicht mehr selbst Auto fahren, das werden Sie alle hier noch erleben", ver- kündete er den ungläubig blickenden Zuhörern. Baden-Württemberg, so Strobl, sei auf Platz eins unter den Innovationsregionen Europa. "Unser Ziel muss sein: Baden-Württemberg muss die digitale Leitregion Deutschlands werden." Als Schwachpunkt im Koalitionsvertrag bezeichnete der Innenminister, "dass wir nicht eine Bündelung der digitalen Aktivitäten festgezurrt haben." Immerhin investiere man in Baden-Württemberg eine Milliarde Euro in den digitalen Ausbau. " Basis ist, dass wir das schnelle Internet überall haben, nicht nur in der Stadt. Wir werden den letzten Schwarzwaldhof ans schnelle Internet bringen".

Positiv hob Strobl hervor, dass in Zukunft Investitionen von kleinen und mittelständischen Unternehmen in Forschung und Entwicklung steuerlich privilegiert werden sollen. "Die baden-württembergische Wirtschaft läuft gut, die deutsche Wirtschaft läuft gut", betonte der Minister. "Wir sind auf einer Insel der Glückseligen, denn wir haben keine Jugendarbeitslosigkeit im Land. Wir haben allen Grund, alles zu tun, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt anhält."

AOK-Geschäftsführer Klaus Hermann kritisierte in einem Grußwort die Zustände im Gesundheitswesen. Dem Vortrag Strobls schloss sich eine Diskussion an.