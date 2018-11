Villingen-Schwenningen Beeindruckt von herzlichenBegegnungen

Im letzten Himalaya Königreich Bhutan begibt er sich auf die Suche nach dem Glück: Er fängt die buntesten Maskentänze der Region in beeindruckenden Filmsequenzen ein und staunt über das Tigernest, Bhutans bekanntestes Kloster, das der Legende nach von einem Mönch errichtet wurde, der auf dem Rücken eines Tigers den Berg hinauf flog. Bhutan ist das einzige Land der Welt, das den Buddhismus als Staatsreligion praktiziert und in kaum einem anderen Land wird der buddhistische Glauben so eindringlich gelebt. Doch Bhutan beeindruckt nicht nur durch die noch sehr lebendig gelebte Kultur, sondern auch durch die äußerst kluge Staatsführung, die das Glück der Bevölkerung vor die Interessen der Wirtschaft stellt.

Auf seinen Reisen durch die Länder des Himalaya und auf seinen Wanderungen über hohe Berge und durch einsame Täler begegnet der Fotograf dieser ganz besonderen Mystik, die in den Bergregionen des Himalaya zu finden ist.

Beeindruckt von der Herzlichkeit der Bewohner macht sich Pascal Violo immer wieder auf die Suche nach der Seele dieser Region, um auf alten Pilgerpfaden zu wandern, uralte Klöster zu besuchen, mit Mönchen Mantras zu singen und das magische Licht des Himalaya in seinen Bildern einzufangen. Bekannt für seine Kreativität bei der Präsentation, begeistert er das Publikum mit umfangreichem Detailwissen, viel Humor und seiner bemerkenswerten Gewandtheit in der hohen Kunst des Geschichtenerzählens. Seine faszinierende Reisereportage gibt mit einfühlsamer Fotografie und beeindruckenden Erzählungen, einen tiefen Einblick in die mystische Welt des Himalaya.

Der Einlass zur Veranstaltung beginnt um 17 Uhr.

Tickets gibt es im Vorverkauf für 14,50 Euro (12,50 Euro ermäßigt) bei Morys Hofbuchhandlung in Villingen, Reisebüro Bühler in Villingen, bei den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten, Tourist-Info in Villingen-Schwenningen und unter www.story-vs.de. An der Abendkasse sind eventuelle Restkarten für 17 Euro (14,50 Euro ermäßigt) erhältlich.

Weitere Informationen: www.story-vs.de

Für die Veranstaltung verlost der Schwarzwälder Bote fünf mal zwei Karten. An der Verlosung nimmt teil, wer bis Samstag, 24. November, eine Karte an den Schwarzwälder Boten, Benediktinerring 11, 78050 Villingen-Schwenningen, eine E-Mail an redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de oder ein Fax an 07721/91 87 60 sendet. Das Stichwort lautet: "Himalaya". Bitte die eigene Anschrift, Telefonnummer und E-Mail nicht vergessen.

