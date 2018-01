Villingen-Schwenningen Baum stürzt auf Schienen - Zug entgleist

Der so genannte Hilfszug, der bei Betriebsstörungen eingesetzt wird und Schäden an den Gleisen beseitigen soll, fuhr am Mittwochmittag gegen einen umgestürzten Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Achse des Zuges in den Dieseltank gedrückt. Der Tank wurde beschädigt, Kraftstoff lief aus. Die Marbacher Feuerwehr verhinderte, dass noch mehr Diesel austrat.

Parallel schafften Mitarbeiter der Deutschen Bahn den umgestürzten Baum von den Gleisen. Die Strecke wird voraussichtlich noch längere Zeit gesperrt bleiben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.