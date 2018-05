Villingen-Schwenningen Baubeginn ist wohl erneut völlig offen

VS-Marbach/Brigachtal. Mit dem Ausbau des Radwegs zwischen Marbach und Brigachtal soll die Zweirad-Verbindung von Villingen nach Donaueschingen weiter verbessert werden. Seitens der Stadt sieht man großes Potenzial für Alltagsradverkehr und Radtouristik.

Planung

Seit Jahren versucht die Stadt, Mängel auf der Strecke in Richtung Donaueschingen zu beseitigen. In diesem Zuge ­habe man in der Niederwiesenstraße Radschutzstreifen angelegt und die Strecke entlang des Angelteichs asphaltiert. Im Blick hatten die Verantwortlichen nun den Abschnitt zwischen Marbach und Brigachtal, weil hier die stark befahrene Landstraße überquert werden muss und es einige Steigungen zu bewältigen gilt.