Villingen-Schwenningen. Das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport und die Diakonie Schwenningen laden Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe zu einer Qualifizierung am Samstag, 17. November, 9 bis 14 Uhr, und am Samstag, 24. November, 9 bis 12.15 Uhr, in die Volkshochschule, Metzgergasse 8, Schwenningen, ein. An beiden Seminartagen werden die wichtigsten Grundlagen rund um das Thema Ehrenamt im Flüchtlingsbereich besprochen. Neben einer Einführung in die lokalen Strukturen und Angebote erhalten die Teilnehmer Informationen zum Asyl- und Ausländerrecht sowie zum Umgang mit traumatisierten Menschen. Auch Interessierte, die überlegen, neu in die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit einzusteigen, sind eingeladen. Das Seminar ist für Ehrenamtliche kostenfrei. Anmeldungen: Telefon 07721/82 21 76, per E-Mail an integrationsfoerderung@villingen-schwenningen oder evelyn.preuss@elk-wue.de.