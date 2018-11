Villingen-Schwenningen (cos). Mit Hochdruck bereiten sich die Fraktionen des doppelstädtischen Gemeinderats auf die bevorstehenden Kommunalwahlen im Mai vor. Doch was, wenn sich ein Rollstuhlfahrer um das Amt bewerben willl? Der Grünen-Fraktionssprecher Joachim von Mirbach warf am Mittwochabend eine kritische Frage auf: Wie kommen Rollstuhlfahrer, die im Gemeinderat sitzen, dann überhaupt in der Neuen Tonhalle an den Sitzungstisch? Dorthin, wo der Gemeinderat in der Villinger Halle tagt, führen schließlich rundum Treppenstufen. Die Stadtverwaltung will das Thema nun erörtern.