Villingen-Schwenningen "Bands bewerbt euch"

Vergeben werden kann er an alle Bands, die es in den Vorentscheid schaffen. Dabei soll eine "besonders innovative, interessante, oder anderweitig als würdig erachtete Band" ausgezeichnet werden, betont Leguy-Madžar. Regionale Bands aufgepasst: Für sie gilt im Umkreis von gut 25 Kilometern die sogenannte Wild Card. Das bedeutet, mindestens drei Bands aus diesem Umkreis kommen in den Vorentscheid.

Noch bis zum 24. Februar können sich Bands und Solomusiker online und schriftlich (es gilt der Poststempel) bewerben.

Weitere Informationen: www.vs-mc.de