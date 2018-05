Villingen-Schwenningen Bananen für alle

Überaus ehrgeizig sind die "nachhaltigen Entwicklungsziele", die die UNO und damit auch die deutsche Bundesregierung in der Agenda 2030 formuliert haben. Die großen Ziele von Politik und Wirtschaft können jedoch ohne die Mithilfe des "kleinen Mannes" nicht verwirklicht werden. Die zentrale Idee der Weltläden, von denen es rund 800 in Deutschland gibt, ist es, Politik mit dem Einkaufskorb zu machen. Prominente Unterstützer wie die Regisseurin Caroline Link sprechen von einem "Beitrag zur globalen Gerechtigkeit"; der Kölner "Tatort"-Regisseur Dietmar Bär alias Freddy Schenk engagiert sich seit etlichen Jahren für die Kinderschutz-Organisation Preda. Für ihn sind die nachhaltigen Ziele der Eine-Welt-Läden selbstverständlich: gerechtes Einkommen für die Produzenten, ein Leben in Würde und, "dass die Kinder vernünftig großgezogen" werden können.

Der Eine-Welt-Laden in der Schwenninger Jakob-Kienzle-Straße 11 schließt sich der internationalen und bundesweiten Aktion Weltladentag an und verschenkt an jeden Kunden am Samstag, 12. Mai, Bananen, die er von der Fair Trade-Organisation Banafair bezieht.

Auch Informationen zum fairen Handel und zu Chancengleichheit und Bekämpfung von Armut bietet der eingetragene Verein, um so ein Umdenken in der Gesellschaft und beim Einzelnen zu erreichen, denn Gewinnmaximierung und Ausbeutung, aber auch ihre Duldung, können letztlich keine ernsthaften, vernünftigen und nachhaltigen Ziele sein.