Villingen-Schwenningen Balkonplatte stürzt ein: Mann bei Unfall schwer verletzt

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 14.20 Uhr. Zuvor war der Integrierten Leitstelle gemeldet worden, dass an einem Wohnhaus in der Siederstraße ein Balkon eingestürzt war und eine Person unter den Trümmern verschüttet wurde. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stellte sich die Situation glücklicherweise nicht ganz so dramatisch dar.