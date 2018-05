Villingen-Schwenningen Bald ist Messezeit – erste Aussteller sind schon vor Ort

Aussteller sind schon da

"Einige Aussteller sind schon da, der Rest wird kommende Woche kommen", sagt SMA-Geschäftsführerin Stefany Goschmann beim Pressegespräch am Donnerstag. Ob tatsächlich alle der bislang 750 geplanten Anbieter kommen, könne sie nicht sagen: "Wir haben in all den Messejahren schon so viel erlebt, das ist immer wieder spannend." Der Aufbau vonseiten der SMA sei jedenfalls im Laufe des Freitags abgeschlossen, die Hallen stehen und die Strom- und Wasserleitungen sind verlegt. "Der Aufbau der Aussteller erfolgt von Dienstag bis Freitag", berichtet Goschmann.

In den 21 Hallen und dem Freigelände werden laut Goschmann rund 10 000 Produkte und Dienstleistungen angeboten. "Teilweise ganz neue Artikel und Innovationen, teilweise Neuheiten an bestehenden Produkten", erklärt die SMA-Chefin. Die unterschiedlichen Themenbereiche, in welche die Messe unterteilt ist, reichen von Technik über Haushalt bis zur Freizeit.