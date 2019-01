Villingen-Schwenningen "Bald ist mein Part bei der Sache erledigt"

VS-Schwenningen. Gregor Braun ist zufrieden. Für den Stadtplaner ist der Abschluss eines großen Projekts in Sicht. "Wir brauchen, sobald das Wetter mitspielt, noch zwei, drei Wochen. Dann ist das Ding fertig." Das Ding ist in diesem Fall das neue Wohngebiet Eschelen, das auf dem Gelände des ehemaligen Schwenninger Klinikums entstehen wird. Für die ausstehenden Arbeiten – an ein paar Ecken des rund acht Hektar großen Areals muss noch die obere Tragschicht des Straßenasphalts aufgebracht werden –­ ist eine Außentemperatur von mindestens fünf Grad Celsius notwendig, erklärt Braun.

Zudem habe die Stadt sich bereit erklärt, die Röntgenstraße als Zufahrtsroute zeitgleich neu zu asphaltieren. Dies bestätigt Madlen Falke von der städtischen Pressestelle. "Die Arbeiten erfolgen im Frühjahr von der Querungshilfe an der Helene-Mauthe-Kindertagesstätte an bis zum Kreisverkehr am Geländeeingang", so Falke. Dafür seien etwa 200 000 Euro veranschlagt.

Darüber hinaus seien laut Braun die Vertragsverhandlungen mit der Rewe-Gruppe in der Schlussphase. Die Nahversorgung des Gebiets soll bekanntlich durch eine Penny-Filiale abgedeckt werden – die Rewe-Gruppe, die auch Penny-Märkte betreibt, möchte auf Nachfrage jedoch noch nichts bestätigen. Trotzdem ist Braun sich sicher: "Der Endspurt ist eingeleitet."