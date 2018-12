Villingen-Schwenningen Bald ist der neue Parkplatz fertig

VS-Schwenningen. "Gerade eben tragen wir auf der Straße die Trageschicht auf", beschreibt ein Mitarbeiter der Firma Schöppler am Dienstagnachmittag den aktuellen Stand der Arbeiten. Am Mittwoch sollen die Binderschicht und im Anschluss die feine Deckschicht folgen, auf der die Autos sich fortbewegen. Im Anschluss folge noch die Beschilderung durch die Stadt und das Pflastern der Gehwege: "Solange wir an den Asphaltarbeiten sind, können wir das noch nicht machen, weil wir ja auch unsere Fahrzeuge irgendwo bewegen müssen", erklärt der Fachmann.

Parallel dazu, fährt er fort, gehen auch die Arbeiten auf dem neu entstandenen Parkplatz gut voran – hier fehle an den meisten Stellen nur noch der Feinbelag sowie die Humusschicht um die Baumquartiere herum. "Laut aktuellem Plan – und natürlich wenn das Wetter mitmacht – sollen die Straße und der Parkplatz kommende Woche für den Verkehr geöffnet werden." Die provisorischen Parkplätze auf dem Marktplatz bleiben, wie bereits berichtet, bis zum dortigen Baubeginn bestehen.

Damit würde der Verkehr an dem bereits fertig gestellten Kreisverkehr in der Dauchinger Straße dann in alle vier Richtungen rollen. Auf diesem sind die Arbeiter der Firma Schöppler trotzdem noch zugange: Seit Dienstag werden darauf Gräser gepflanzt. Die Fleece-Decke, die zum Schutz vor Unkraut dient, wird anschließend von einer Schicht Splitt verdeckt.