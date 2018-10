Villingen-Schwenningen Bald im Stundentakt von Furtwangen nach Villingen?

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das ist ein Beschlussvorschlag für den zuständigen Ausschuss, der am nächsten Montag im Landratsamt tagt. "Damit kann für die Bürger aus Unterkirnach, Vöhrenbach und Furtwangen, insbesondere auch für Studenten, bereits vorab eine Verbesserung erreicht werden", heißt es in einer Sitzungsvorlage der Kreisverwaltung dazu. Am Wochenende soll eine "Taktverdichtung zu den Hauptverkehrszeiten" stattfinden. Regiobusse müssen einem höheren Standard entsprechen, beispielsweise WLAN-Verbindungen anbieten.

Die neue Regiobuslinie soll laut einem Vorschlag der Verwaltung bis zur Regiobus-Ausschreibung des Landes im Dezember 2022 mit eigenen Mitteln, die für die Mehrleistung im Regiobus-Konzept ebenfalls nötig würden, zu einer faktischen Regiobuslinie auszubauen. Derzeit investiert der Landkreis auf dieser Linie Mittel in Höhe von 190 000 Euro. Beim vorzeitigen Ausbau zu einer Regiobuslinie würde der Anteil des Landkreises bei zirka 300 000 Euro liegen.

Eigentlich war vorgesehen, die Linie Furtwangen-Vöhrenbach-Unterkirnach-Villingen schon zum Dezember 2019 als Regiobuslinie des Landes einzurichten. Auch die Verbindung Blumberg-Donaueschingen ist als Regiobuslinie konzipiert.