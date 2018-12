Villingen-Schwenningen Autohaus ahg glänzt beim Werkstatttest

Villingen-Schwenningen. Einmal im Jahr steht den bundesweit 750 Servicebetrieben von BMW und MINI jeweils der Praxistest ins Haus. Ein Fahrzeug, mit fünf eingebauten Fehlern präpariert, gilt es in der Werkstatt flott zu machen – und zwar möglichst kundenorientiert nach den BMW Prozessstandards und natürlich ohne Vorankündigung, zeigt ahg auf. Erstklassige Leistungen hätten bei diesem Test die Mitarbeiter der ahg Villingen-Schwenningen gezeigt. Bei einer 100-prozentigen Leistung gibt es eine Urkunde vom Hersteller für den hervorragend absolvierten Werkstatttest. Lucia Knebel, Gebietsleiterin Aftersales bei der BMW Group, überreichte die Urkunde für Top-Leistungen beim Werkstatttest an die ahg in Villingen-Schwenningen. Steffen Wallis, Filialleiter Aftersales, freute sich ebenso über den Besuch von Lucia Knebel wie Erwin Koller, der Filialleiter Sales in Villingen. Das Villinger Team gewann den Preis zum wiederholten Male, und dies ist keineswegs üblich. Serviceberater Sebastian Bruder, Mechaniker Mike Maier und Serviceassistentin Sabha Muhammad seien auf Zack gewesen und hätten nicht nur für eine hervorragende Leistung in der Werkstatt gesorgt, sondern auch für eine erstklassige Kundenbetreuung, bei der von vorne bis hinten alles gepasst hat, so die ahg. Steffen Wallis und Erwin Koller freuten sich über die Auszeichnung und verbanden diese mit Lob und Dank an das gesamte Team, das bei diesem Werkstatttest wiederholt seine Leistungsstärke unter Beweis gestellt hat.