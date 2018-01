VS-Villingen. Ein Arzt­Patienten-Forum zum Thema "Schizophrenie – eine rätselhafte Erkrankung" bietet die Patientenakademie des Ärztenetzes Neurologie-Psychiatrie Schwarzwald-Baar-Heuberg in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Mittwoch, 31. Januar, ab 19.30 Uhr im Gemeindepsychiatrischen Zentrum in der Gerwigstraße 6 in Villingen an. Referent ist Berthold Graf, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. Die für viele unheimliche Krankheit stellt vor allem für junge Menschen einen Einschnitt im Leben dar. Ausbildungen müssen oft abgebrochen werden. Nicht selten benötigen Betroffene Schutz in einer Klinik oder in betreuten Wohnformen. Es gibt Zeit für Fragen. Der Eintritt ist frei.