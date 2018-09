Villingen-Schwenningen Außengrill bildet das I-Tüpfelchen

VS-Villingen/Unterkirnach. Viel hatte sich getan, seit vor einem Jahr die rundum sanierte und erweiterte Bernhardshütte eingeweiht wurde. Befestigte Wege wurden angelegt, gemütliche Sitzplätze auf der Terrasse gebaut und die Tischtennisplatte wurde versetzt, sodass leicht erhöht Platz war für das I-Tüpfelchen: einen stabilen, ansehnlichen Außengrill, der entweder als Lagerfeuer genutzt werden kann oder genügend Platz bietet für reichlich Fleisch und Grillwürste.

Bei einer Veranstaltung der Lions-Clubs Villingen und Schwenningen an der Bernhardshütte hatten die Lions-Mitglieder schnell erkannt, dass hier noch eine Grillstelle fehlt. Roland Brauner sagte: "Ich kenne da jemand...." und mit überragender Mehrheit folgte der Vorstand seinem Vorschlag, den Auftrag eines unverwüstlichen Stahlgrills an Clemens Baumann, Kreativ in Metall, vormals Kunstschmiede Walz, zu vergeben. Der Lions-Club Villingen spendete die rund 1000 Euro für das Material. Und mit viel Eigenleistung wurde das gute Stück einbetoniert, wobei die Firma Claudia und Dietmar Wildi mit den Jungs Benedict und Pius für den festen Stand in der Erde sorgten. Günter Auer, langjähriger Hüttenwart, erklärte, dass die Bernhardshütte pro Jahr mit 5000 Übernachtungen sehr gut ausgebucht sei. Vereine, kirchliche Gruppen, Fußballclubs, Schulen und Musikgruppen kämen aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, um zu proben, wandern oder zu spielen, wobei die Bernhardshütte keine Festhütte sei, betonte Frank Bonath. 46 Betten,viele Aufenthaltsräume, hier gebe es keine Enge.