Villingen-Schwenningen Aus dem Traum wird ein Dauerbrenner

Dabei ging es ihr darum, die Senioren, die selbst nicht mehr mobil waren, entweder abzuholen und von ihrer Familie bringen zu lassen. Schnell bildete sich eine feste Gruppe von Frauen im Dorf, die sich immer wieder etwas Neues einfallen ließen, um die ältere Generation zu unterhalten. Kindergartenleiterin Maria Wahl, ihre Erzieherinnen und vor allem die Kindergartenkinder waren von Anfang an fleißige Besucher an diesen Nachmittagen. Mal sangen sie, mal brachten sie etwas Selbstgebasteltes mit, immer waren sie willkommen bei den Senioren. So war es auch am Dienstagnachmittag, als die Kinder Aufstellung nahmen und sangen: "Wir feiern heute ein Fest, dazu wollen wir Sie alle einladen." Elfriede Dufner, Pfarrer Feigenbutz und Bürgermeister Braun begrüßten die Senioren und zeigten sich sehr erfreut darüber, dass dieser anfängliche Traum ein Dauerbrenner geworden war.

Ursula Nierhaus, die von der ersten Stunde an Elfriede Dufner unterstützte und bis heute aktiv hilft, meinte: "Mal haben wir gesungen, manchmal auch Witze erzählt. Lange habe Erika Kuhnert die Nachmittage mit dem Akkordeon begleitet, das könne sie jetzt leider nicht mehr, aber Evelyn Zinser oder Tim Buschmann würden immer wieder einspringen.