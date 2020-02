Villingen-Schwenningen Aufräumarbeiten nach Orkantief beginnen

Schon am Montagmorgen blickten die Forstleute bange in die Abendstunden, für welche bereits die zweite Welle prophezeit worden war. Zudem droht am Wochenende laut Meteorologen womöglich noch ein weiterer Sturm. "Das ist natürlich aktuell noch alles Kaffeesatzleserei", meint der Forstamtsleiter, rüstet sich gedanklich aber schon einmal für alle Eventualitäten.

Unterdessen hat in Villingen schon das große Aufräumen begonnen. Bereits seit Mitternacht waren die Mitarbeiter der TDVS im Einsatz gewesen. Umgestürzte Bäume und notwendige Straßensperren hatten sie nachts auf den Plan gerufen. Bereits ab 16 Uhr am Sonntag hatte sich die Feuerwehr auf die Unwetterlage vorbereitet, das Führungs- und Lagezentrum im Feuerwehrhaus Villingen war ab 4 Uhr besetzt, die Feuerwehr war bis 8 Uhr an 30 Einsatzstellen aktiv, um blockierte Straßen freizuräumen, umgestürzte Bäume zu sichern, Personen aus Autos zu befreien oder Gebäude zu sichern, die von einem Baum getroffen worden waren – am Abend waren es 50 Einsätze.

Die Friedhöfe waren gesperrt und für Montag terminierte Bestattungen abgesagt worden. War dies eine Vorsichtsmaßnahme, bestand an anderen Stellen akuter Handlungsbedarf: Auf dem Spielplatz am Goetheplatz in Villingen stürzte ein Baum um, ebenso im Garten der Kita Kopsbühl sowie in der Kirnacher Straße und im Klosterring. Auf das Gebäude des Cafés am Riettor krachte ein Baum beim Villinger Riettor, ebenso in der Saarlandstraße auf Höhe des Hallenbades.

Soll der Schul- und Kitabetrieb in VS ab Dienstag auch wieder regulär erfolgen, müsse man im ÖPNV weiter mit Behinderungen oder Ausfällen rechnen, "auch im Schülerverkehr", warnt die Stadtverwaltung schon mal vor.

