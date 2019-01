Villingen-Schwenningen Auch Clowns müssen rechnen

VS-Villingen. Elf statt neun Euro zahlt künftig jeder der 325 Südstadt-Clowns pro Jahr. Vorsitzender Andreas Kühn begründete die "unangenehme, aber notwenige" Anpassung mit gestiegenen Fixkosten, die man auszugleichen suche, ohne die Reserve antasten zu müssen. In seinem Bericht hatte zuvor Kassierer Frederic Menz für 2018 ein Minus verkünden müssen. Neben den Rücklastschriften durch nicht bekanntgegebene Kontodatenänderungen war es das Sommerfest auf dem Walkebuk, das diesmal nicht den erhofften Gewinn gebracht hatte. Menz machte dafür einen verregneten der beiden Festtage verantwortlich, aber auch die Tatsache, dass man das Bedienpersonal erstmals am Umsatz beteiligte ("ohne findet man niemanden mehr") und die Leihgebühr für ein vom Finanzamt jetzt vorgeschriebenes Kassensystem. Der seit 2018 gültigen Datenschutzgrundverordnung nach EU-Recht tat man mit einer Abfrage der Versammlung Genüge, nahm zu einem späteren Tagesordnungspunkt diese aber in die Satzung auf. "Mit diesem Team macht es richtig Spaß" – Andreas Kühn dankte seinen Vorstandskollegen und den Mitgliedern für ihre Mitwirkung in einer Saison, die im Januar mit dem Besuch des Ringtreffens in Neufra begann und sich mit der Beteiligung am Kinderumzug in Villingen und den Fastnachtsumzügen in Schwenningen und Villingen fortsetzte. Im Frühjahr waren die Schminkerinnen der Clowns bei der Kinderolympiade anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags in Villingen im Einsatz, man unternahm im Herbst eine Familienwanderung und feierte eine Kinderweihnacht. Sandra Butzke wurde für zwei Jahre zum zweiten Vorsitzenden und Frederic Menz zum Kassierer wiedergewählt. Wolfgang Richter, Gundolf Mauch, Andreas und Erich Wolpert bleiben Beisitzer und in einem Jahr Aspiranz hat sich Ralf Haller als Schriftführer bewährt – auch er erhielt alle Stimmen.

Ehrungen

Bei den Ehrungen gab es für Sandra Butzke einiges zu tun: Seit fünf Jahren sind Sigrun Eckert, Bernd Kunzelmann, Tanja Pfäffle und Melanie Wetzel dabei. Für zehn Jahre wurden Frederic Menz, Andreas und Marion Weiß mit einem Orden belohnt. Südstadt-Clowns seit 15 Jahren sind Petra und Philipp Isak sowie Marion Sigwart. Vor 20 Jahren traten Sabine Jooß und Michael Sigwart dem Verein bei, vor 25 Jahren Corinna Hauser, Hansjörg Münzer, Beate und Gundolf Mauch. Seit 30 Jahren sind Markus Dursch und Heidi Richter Mitglied und auf 35 Jahre blicken Martina Hauser, Hannelore Jooß und Wolfgang Richter zurück.