Villingen-Schwenningen Artisten machen Kinder fit

Anschließend läuft sich die Gruppe mit Juliano warm. Manche drehen ihre Runden auf Strümpfen, einige haben Sportschuhe dabei. Es geht in lockerer Runde durch den verspiegelten Übungssaal. Die Erwachsenen machen Fotos von ihren Sprösslingen, die sich inzwischen über Matten rollen, vorwärts und rückwärts hüpfen, sich wie eine Raupe bewegen. Alles dient der Vorbereitung auf den Salto.

Wer kann einen Purzelbaum? Gar nicht so einfach, noch dazu, wenn so viele Menschen zuschauen. Riccardo hat aber bereits ein Talent im Blick: Amelie legt einen gekonnten Spagat hin und zeigt auch vor dem "Purzelbaum mit Anlauf" keine Scheu. "Kommst Du aus der Gegend?", will er wissen. Leider nicht, Amelie ist bereits zuhause in Dauchingen sportlich aktiv.

Höhepunkt des Trainings ist der Purzelbaum mit Trampolin-Unterstützung. "Du hast einen Salto gemacht und es gar nicht gemerkt", sagt Ricardo zu Alexander, der gleich noch einen draufsetzt. Da wollen Amelie und die übrigen Kinder nicht zurückstehen und legen sich ebenfalls mächtig ins Zeug. Im Nu ist die zur Verfügung stehende Zeit um, denn um 13 Uhr warten bereits Logenplätze in der aktuellen Zirkusrevue auf die Wünsch dir was-Besucher. Die Jonglier-Übungen müssen leider ausfallen.

In der Revue bekommen die Gäste einen Eindruck davon, zu welchen Leistungen ein Zirkusartist befähigt ist. Die Vorstellung im Zelt dürfen die Kinder und Erwachsenen aus nächster Nähe erleben. Den Auftakt macht die aus Russland stammende Joulia Tchakanova: Sie tritt zunächst mit ihrem Pudel auf und in einer weiteren Nummer mit Lamas und Windhunden.

Das Duo Costache demonstreit eindrucksvoll, wie sich Kraft und Balancefähigkeit verbunden lassen. Während der männliche Partner am Boden Schwerarbeit leistet, balanciert die Frau an einer Stange hoch über dem Manegenboden. Olga Boyko stammt aus Kiew und lässt bei ihrer Luftakrobatik glatt vergessen, das so etwas wie Schwerkraft existiert. Der französische Artist Julot zeigt seine Kunst auf einem schwingenden Mast und lässt mehrere Hula-Hoop-Reifen kreisen.

Zwischen den zum Teil atemberaubenden Vorführungen bringen die Clowns Tom und Pepe mit verschiedenen Auftritten das Publikum zum Lachen. Das Europa-Park-Showballett tritt in verschiedenen Kostümen zum Übergang zwischen den Programmpunkten auf – und natürlich auch in der großen Schlussnummer. Als alle anderen Gäste bereits das Zelt verlassen haben, versammeln sich alle Artisten für ein Foto mit den Wünsch dir was-Kindern.

Nach diesem dicht gedrängten Programm kommt ein Rundgang durch den Park gerade recht. Die Attraktionen der laufenden Wintersaison, etwa der historische Weihnachtsmarkt, das Riesenrad oder die Winter Starlight Parade sind nur eine kleine Auswahl. Und wer sich ins Riesenrad setzt, kann von oben gut sehen, wie emsig schon die Vorbereitungen auf die kommende Saison laufen.