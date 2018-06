Villingen-Schwenningen Architekten sind in Schwenningen unterwegs

Schwarzwald-Baar-Kreis. In der örtlichen Kammergruppe Schwarzwald-Baar-Kreis findet ein Spaziergang durch den Stadtteil Schwenningen statt. Treffpunkt dazu ist um 14 Uhr am Krematorium in Schwenningen (Adresse: Am Waldfriedhof 15, VS-Schwenningen).

Das unter Denkmalschutz stehende Krematoriumsgebäude aus den 20er Jahren wurde durch einen Neubau erweitert, der in diesem Jahr fertiggestellt wurde und nun an diesem Tag – auch von innen - besichtigt werden kann. Tobias Walderich, der für die Planung verantwortliche Architekt der Stadt Villingen- Schwenningen, wird als Ansprechpartner vor Ort sein. Der Spaziergang wird anschließend durch das Neckarviertel zur noch nicht ganz fertiggestellten neuen Stadtteilhalle (Adresse: Neckarstraße 30) fortgesetzt. Das planende und ausführende Architekturbüro Muffler aus Tuttlingen wird – so weit schon möglich – durch die Baustelle führen. Beim folgenden Spaziergang über das Areal der ehemaligen Landesgartenschau 2010 in VS-Schwenningen besteht die Gelegenheit mit damaligen Planungsbeteiligten über die aktuelle Situation und die Auswirkungen auf das Gebiet und die Stadt zu diskutieren. Gegen 16.30 Uhr ist das Ende des Spaziergangs geplant – zwischendurch wird es eine kleine Zwischenstation mit Erfrischungsgetränken geben. Wer baut, gestaltet ein Lebensumfeld für sich und auch für die Nachbarschaft. Dabei ist Weitsicht gefragt: Das Gebäude muss sich flexibel an wandelnde Nutzerbedürfnisse anpassen können, die Gestaltung darf keinen kurzlebigen Moden unterliegen und neben den Erstellungskosten gilt es ebenso den langfristigen Unterhalt im Blick zu haben. Denn "Architektur bleibt!" (so das bundesweite Motto des Aktionstags). Wie das am konkreten Beispiel aussehen kann, erfahren die Teilnehmenden durch eine fachkundige Führung.

Gemeinsam mit der Bauherrschaft stellen Architekten ihre Gebäude vor, erklären Details wie Energieeffizienz, Grundriss oder Materialauswahl und beantworten Rückfragen. Die Teilnahme ist kostenlos.