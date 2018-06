VS-Herzogenweiler/Vöhrenbach. Für den Breitbandausbau auf Gemarkung Vöhrenbach beginnt die Baufirma Leonhard Weiss in Pfaffenweiler mit der Fortführung des Backbones, der überregionalen Hauptverbindungsleitung, in Richtung Herzogenweiler. Der Baubeginn erfolgt voraussichtlich in dieser Woche, teilt der Zweckverband Breitband mit. Etwas zeitlich verzögert ist geplant, dass eine zweite Baukolonne im Wald zwischen Herzogenweiler und der Gaststätte Waldrast in Vöhrenbach den Backbone verlegt. Danach erfolgt eine Kreuzung der Landesstraße L 172 und der Breg und eine Fortführung des Backbones im alten Bahndamm in Richtung Hammereisenbach. Die ursprüngliche Planung, dass ein dritter Bautrupp zeitnah in Hammereisenbach mit der Verlegung des Ortsnetzes beginnt, scheitert daran, dass die L 172 durch Hammereisenbach und nach Vöhrenbach für die Sanierung der B 500 zwischen Kalte Herberge und Neukirch als Umleitungsstrecke dient. Deshalb wird keine verkehrsrechtliche Genehmigung für die erforderlichen Grabarbeiten gewährt.