Villingen-Schwenningen Anzeigetafeln zur Tempo-Analyse

VS-Schwenningen. Seit Juli sind in der Neckarstraße vier und in der Spittelstraße drei Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt worden, wie Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadt Villingen-Schwenningen, berichtet. Die Auswertung in beiden Straßen sprechen eine deutliche Sprache: rund ein Viertel aller Verkehrsteilnehmer fährt im Bereich der beiden Pflegeeinrichtungen zu schnell.

"Die Verstoßquote liegt in der Neckarstraße bei 27 und in der Spittelstraße bei 23 Prozent", berichtet Falke. Wie viele Fahrzeuge bei der Messung erfasst wurden, konnte sie auf Nachfrage unserer Zeitung nicht beantworten. Wie der Schwarzwälder Bote bereits im August berichtete, wurden bei der ersten Geschwindigkeitsmessung in der Neckarstraße 1211 Verkehrsteilnehmer erfasst, darunter 441 Verstöße. Damit war damals noch mehr als ein Drittel (36,4 Prozent) zu schnell unterwegs. Ein Vergleichswert aus der Spittelstraße liegt nicht vor. Die Pressesprecherin bestätigt diese Entwicklung: "Die Verstoßquote ist zurückgegangen. Die Autofahrer haben sich zunehmend an die Tempo-30-Zone gewöhnt."

Das bestätigt auch Thomas Steurer, Anwohner in der Spittelstraße – allerdings nur tagsüber, wie er mitteilt. So würden laut ihm die Autofahrer ab einer gewissen Uhrzeit davon ausgehen, dass nicht mehr geblitzt werde und auch keine Bewohner des Altenheims die Straße queren. Er unterstreicht seine Behauptung mit einer Verkehrszählung und Schätzung der Geschwindigkeiten, die er eines Abends vorgenommen hat.