Villingen-Schwenningen Anwohner enttäuscht von Straßennamen

Gottfried Schmidt macht ebenfalls deutlich, dass er sich eine Bürgerbeteiligung bei der Namensfindung gewünscht hätte. "Es hätte nicht geschadet, wenn man den Bürgern Gelegenheit gegeben hätte, Vorschläge für die neuen Straßennamen zu machen."

Zum Ablauf der Namensfindung verweist Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, auf Nachfrage unserer Zeitung auf den Gemeinderatsbeschluss vom 26. Oktober 2016. Damals standen drei Kategorien zur Namensgebung zur Auswahl: Einerseits die Benennung nach den Flurnamen "Eschelen", "Geissrücken" oder "Thal". Andererseits eine Namensgebung durch Nobelpreisträger der Medizin oder Physik, wie in der Nachbarschaft mit Virschow(weg) und Röntgen(straße). Allerdings, so der damalige Vorschlag der Verwaltung, sollten derartige Namen für Straßen im Zentralbereich, in Umgebung des Schwarzwald-Baar-Klinikums, aufgespart werden.

Als dritte Option standen württembergische Städtenamen zur Wahl, so wie sie rund um das neue Baugebiet bereits vergeben sind. Beispiele sind die Esslinger-, Böblinger- oder Heilbronner Straße. Möglich waren die Städte Ulm, Aalen und Sindelfingen, geordnet nach der Größe der Städte und unter Berücksichtigung der bereits vergebenen Städtenamen.

Der Gemeinderat folgte im Oktober 2016 dem Vorschlag der Verwaltung und entschied sich für die Sindelfinger- und Ulmer Straße.