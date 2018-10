Schwarzwald-Baar-Kreis. Geschäftsführer, Entscheidungsträger und Innovationsmanager der Industrie und Wirtschaft treffen sich am 18. Oktober im ThyssenKrupp Testturm Rottweil. Die Veranstalter bieten ein Forum zum Thema "Wandel der Geschäftsmodelle im digitalen Zeitalter" an. Schon das vierte Jahr in Folge treffen sich Unternehmenslenker und tauschen ihr Wissen aus. Die Veranstaltung entwickelte sich rasch zum renommierten Digitalisierungs-Forum im Südwesten. Ziel der Veranstaltung ist, die Teilnehmer zu einem "Neu-Denken" zu führen. Die Geschäftsmodelle befinden sich stets im Wandel: Inwieweit hat die Digitalisierung darauf Einfluss genommen und welche Erfahrungen und Trends gibt es? Wie geht der Mittelstand mit dem Thema des digitalen Wandels um und wie schafft man im eigenen Unternehmen die Voraussetzungen dafür? Das Forum soll Antworten auf diese Fragen geben.