Villingen-Schwenningen Angbot von Schmuck bis Wohndekoration

Mehr als 20 Künstler, unter denen neben den Altbekannten auch viele neu Hinzugekommene sind, präsentieren ihre hochwertigen und selbst gefertigten Kunsthandwerke. Das Angebot reicht von Mode, Schmuck, Metallkunst und Keramik bis hin zu Naturkosmetik und Wohndekoration. Passend zu Weihnachtszeit finden Besucher sicherlich Geschenke für ihre Liebsten, darunter außergewöhnliche wie eine Leuchte aus Besteck oder ein Buch, in das Wunschinitialen gefaltet werden. Oberbürgermeister Rupert Kubon eröffnet den Kunsthandwerkermarkt am Samstag um 11 Uhr.

Als Höhepunkte erwartet die Gäste ein buntes Rahmenprogramm mit Mitmachaktionen und Museumsführungen. An beiden Tagen gibt es von 15 bis 17 Uhr eine Bastelwerkstatt für den Nachwuchs: Mit Holz und Papier dürfen ältere Kinder ab sieben Jahren ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Weihnachtsbäume oder Geschenktüten mit der Villingen-Schwenningen-Silhouette basteln. Parallel ist im gleichen Zeitraum die Farbwerkstatt für Kinder ab drei Jahren.

Unter dem Motto "Objektpräsentation in der Schwarzwaldsammlung" am Samstag und "Engel" am Sonntag stehen die Museumsführungen. Diese beginnen an beiden Tagen um 15 Uhr. Treffpunkt für die Führungen ist im Franziskaner Foyer, die Gebühr beträgt fünf Euro, ermäßigt drei Euro. Der Eintritt zum Kunsthandwerkermarkts ist frei.