Villingen-Schwenningen An Marbacher Schule gibt es viele flinke Füchse

Marina Hummel von der Betriebskrankenkasse konnte aus Erfahrung berichten, dass gleich zu spüren sei, ob Kinder in Sportvereinen aktiv sind und somit gefördert werden, um sich sicher und ohne Ängste zu bewegen. Das Projekt wurde bisher zwölf Schulen in der Region angeboten, die davon gerne Gebrauch machten. Um das Lehrerkollegium dabei zu unterstützen, wurden von den Betreuerinnen jeweils zu jeder Turnstunden die benötigten Geräte in den Sporthallen aufgebaut. Beim Aufräumen hätten die Kinder gerne tüchtig mit angepackt, war zu erfahren. Geplant sei, in Zukunft jedes Jahr den Schulen die Aktionen anzubieten.