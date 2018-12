Villingen-Schwenningen "Am Himmel geht ein Fenster auf"

In Kooperation mit der Friedensschule singen und spielen der Schulchor und der Kinderchor des Liederkranz Schwenningen, unter Leitung von Birgit Koch-Lipp, verstärkt durch einige Mitglieder des Gemischten Chores des Liederkranz. Das Projekt wird großzügig von der Musikakademie Villingen-Schwenningen unterstützt.

Aufführungen finden am Samstag, 8. Dezember, um 17 Uhr und am Sonntag, 9. Dezember, um 10.30 Uhr in der Aula der Friedensschule in Schwenningen statt. Der Eintritt ist frei, es wird zugunsten des "Bunten Kreis – Leben geben" um Spenden gebeten.

Der Verein setzt sich dafür ein, dass schwerkranke Kinder, im Rahmen der Sozialmedizinischen Nachsorge, baldmöglichst wieder zurück in ihre Familien können und bietet dementsprechende Hilfe an.