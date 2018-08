Villingen-Schwenningen. Die Sanierungsarbeiten am Villinger Busbahnhof werden nach drei Wochen Bauzeit am Freitag, 31. August, abgeschlossen. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Der Pflasterbelag an den Haltestellen entlang der Bahnhofstraße wurde ausgebaut und durch einen hochfesten Asphalt ersetzt. Somit kann der reguläre Busbetrieb ab Samstag, 1. September, wiederaufgenommen werden. Die Abfahrstellen befinden sich wieder an den bekannten Haltestellen A bis E. Der Busbahnhof ist der zentrale Verkehrsknotenpunkt des öffentlichen Nahverkehrs im Schwarzwald-Baar-Kreis. Bis zu 40 Fahrzeugbewegungen pro Stunde, Ankünfte und Abfahrten von Bussen, belegen dies. Sowohl Internationaler Linienverkehr, Regionalverkehr und der Stadtbusverkehr von VS werden hier miteinander verknüpft.