Villingen-Schwenningen Altweg wird ausgebaut

Der dritte Bauabschnitt wird mit der Erschließung des neuen Wohngebietes in Angriff genommen. Petelka wies auch darauf hin, dass für diese Maßnahme viel Geld in die Hand genommen werde, da sich die Kosten für den weiteren Ausbau der Straße auf rund 850 000 Euro und für den Kanalbau auf rund 625 000 Euro belaufen, während Clemens Mauz auf die Problematik bei den Hausanschlüssen einging. Er machte noch einmal deutlich, dass in Obereschach 16 Kilometer an Kanälen und 431 Schächte in Stand zu halten seien.